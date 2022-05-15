嘉義縣東石鄉的鄭姓男子由於雙腳萎縮，僅以輪椅代步，與同居人與7歲兒子蜷居鐵皮屋，每天以輪椅送兒子上學，經濟狀況不佳。公益團體「發現公益」接獲通報後，立即介入協助房屋修施，輔導鄭男就業，盼能改善其家境。

公益團體「發現公益」在臉書揭露此起個案，58歲的鄭男於青少年時間雙腳肌肉萎縮，此後以輪椅代步，但求職不順，無法自食其力，同居人則患有糖尿病，擔任照服員，每月收入落在千元至1萬元之間；鄭男、同居人與7歲兒子一同窩居在親戚無償提供的鐵皮屋，但空間堆滿雜物、冬冷夏熱，3人共擠一張雙人床，正值學齡的鄭小弟弟更無一張能讀書寫字的平穩桌子。

鄭先生一家因經濟狀況不佳，僅居住在親戚無償提供的鐵皮屋中，空間堆滿雜物。（翻攝自YouTube「發現公益」）

「發現公益」指出，鄭小弟弟今年7歲，家中距離學校約20分鐘路程，每天都勾著鄭先生的輪椅上下學，父子穿梭在鄉間小路，雖路程說長不長，對鄭先生來說卻是一大考驗。

此個案由社團法人中華義莊文化慈善會獲悉，轉由通報發現公益，除了進行無償的房屋修繕之外，也通報伊甸基金會輔導鄭先生就業，同居人則由具有醫療背景之義工給予關懷，盼能協助改善鄭先生一家的居住環境。鄭先生也指出，他一直希望能給予孩子正常的居住環境，也給太太一個好的環境調養身體。