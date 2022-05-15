美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）14日率團訪問基輔。

0800:綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）報導，美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）14日率領另外3名共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）、巴拉索（John Barrasso）、柯寧（John Cornyn）突襲訪問基輔。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在當晚發布的演說中表示，雙方談及一系列議題，包括美國對烏克蘭的支持、收緊對俄羅斯的制裁，他特別感謝美國總統拜登簽署援烏「租借法案」（Lend-Lease Act），他也呼籲正式將俄羅斯列為「恐怖主義國家」（terrorist state）。

他說麥康奈等人來訪展現了美國兩黨對烏克蘭的支持。

值得注意的是，路透社報導，俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）14日告訴俄羅斯媒體，美國與烏克蘭的緊密合作「極其危險」，他警告美國正更深入地捲入一場衝突，恐在兩個核武大國之間造成不可預測的後果。