為了年底的選戰，不少政治人物已開始進行募款，國民黨台北市議員游淑慧昨（14）日在臉書表示，雖然已經選第二次了，但高額的花費還是讓她忍不住想「咬掉舌頭」，更坦承很羨慕「認識殷實商人的陳時中」。

游淑慧日前表示，今年的政治獻金專戶已經開立完成，回想起3年多前的選戰，她說當時沒有豪華的競選組織、沒有穿梭舉辦各場募款餐會，更沒有聲勢浩大的競選活動，「就是靠著一筆筆的小額捐款，打了一場東拼西湊的選戰」，希望這次還是能夠獲得支持者力挺。

游淑慧透露，本想請在網路上有高聲量的羅智強協助宣傳捐款訊息，結果發現他自己也面臨糧草問題，感嘆說「我們都在咬牙堅持該走的道路，但他的路，比我艱困也比我重要！」

游淑慧說，日前問了一面看板，結果業者開價每月28000元，6個月下來就要16萬8000元，讓她直言「選第二次了，還是想咬掉舌頭」，並酸「羨慕認識殷實商人的陳時中」。