台灣新冠疫情近期確診數居高不下，造成排隊買快篩及PCR不少亂象，也讓大部份民眾擔心確診，日前台中市南屯區一處社區大樓，竟有管委會把確診住戶內一家3口以半透明塑膠布封住住家大門，主持人于美人看到新聞後驚呼「以善意鋪成的地獄！」，這發生在台灣？怎麼可能？

于美人昨14日突看到一則網路新聞「有居隔竟被管委會塑膠布『封門』」，她猛一看到這個新聞，並沒有把它和台灣連想在一起！怎麼可能？但這是一個警訊！非常嚴重的警訊，所謂一葉而知秋，所謂星星之火，可以燎原！也讓她驚呼「以善意鋪成的地獄！」

同時，于美人並提出幾個問題，一起思考一下，管委會沒有惡意，他們只是恐懼，因為恐懼，就可以做出這麼原始、極端的行為？你知道有些地獄是用善意鋪成的嗎？為什麼這種事會發生在台灣？它只是個案嗎？

于美人認為，這場疫情，我們忍氣吞聲，呼籲大家互相守護為什麼？因為我們相信疫情除了靠科學，更要靠人性的光明才能改變。真的不可小看這件事，隨著確診人數不斷增加，我們更要保持理性，不能放棄國民素養，否則我們丟掉的不是一根繩子，是繩子後頭牽住的那頭大黃牛，是自由、民主、法治的台灣價值。

最後她再次呼籲，再次呼籲體諒醫護人員，不要把你的恐慌情緒發洩在他們身上，我們不能只用廉價的讚美，讓基層醫護為我們扛重擔，這是道德綁架！

許常德在于美人貼文下留言。(圖／于美人FB)

許常德在于美人發文下留言表示「如果我是被封的人，我想我會試著體諒管委會的恐懼失控，因為這個失控已讓他沒有理智地以為這樣可以防疫，忽略這樣可能會深深傷到人，忘了被封這家人因此會被或輕或重的防備標記，而且是違法的，甚至讓某些人覺得這是正當防禦，一切一切透過報導的擴散，形成另一種人性病毒。如果我是被封的人，我不能等大家怎麼救我，試著體諒是讓自己不要陷入跟做此封條的人一樣的恐懼，因為恐懼比病毒嚴重。」