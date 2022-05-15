大陸30歲男星張哲瀚，去年在爭議日本神社外公園合照引起風波，沉寂近8個月才在上月30日有新動作，不料卻是在IG曬出手寫信切割讓他暴紅《山河令》的搭檔龔俊，控訴劇中男男CP被拿來商業炒作，後來甚至錄製影片講述帶給他的困擾，掀起網路一陣沸騰，怎知後來張哲瀚IG帳戶竟突然消失，直到最近才更新近況和粉絲建立聯繫。

張哲瀚曾是萬眾矚目的巨星，卻被有心人操弄因一張照片。(圖/張哲瀚 IG)

昨日(14)深夜時刻，張哲瀚在IG上傳3張舊照片，只見他一身打扮簡單素淨，還特地選在帶有凝聚華人向心力意味的故宮，寫下：「一面湖水，半面成冰，相冊裡的老照片逐漸溶解」身後湖水亦和他相同，歷經煎熬才度過結冰歲月，如今池面已僅剩一半尚在結冰狀態，清晨陽光灑落在他的身上，彷彿正在訴說著他的即將回歸。

張哲瀚和故宮合影，一臉淡然地看向鏡頭，心情已恢復平靜。(圖/張哲瀚 IG)

在這些照片中，他身上穿了件白色襯衫，外面搭了件黑色連帽外套，部分網友點出像極了哈利波特校服造型，手上就只差了一根魔法棒，也為他彷彿魔法般走出陰影感到高興，受到粉絲喜愛，擺出三種眼神姿勢，時而專注迷人、時而沉思近況，下秒又突然凌厲看向遠方，展現男神百變魅力。

張哲瀚低頭看向故宮湖水池面，池面上的冰塊已溶解大半，似乎預告著他即將抽離困境。(圖/張哲瀚 IG)

粉絲評價道：「想死我了小哲，更貪心想要新鮮的你」、「哈利波特．瀚」、「張哥的美貌不會溶解」、「寶貝說話越來越有詩意」、「我看到舊照片都心跳加速啦」、「我的週末終於又有了生趣」、「正午的陽光都沒你耀眼」、「老照片逐漸溶解，就現出了你呀魔法師」發出故宮舊照告別日本神社風波，也拾起粉絲對他的喜愛。