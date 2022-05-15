警方在和平區烏石坑山區廢棄產業道路，發現1輛小貨車停在路中，終於找到蘇姓老翁。(警方提供)

員警通知蘇姓老翁家屬前來接回，家屬見負氣離家的老翁平安被員警尋獲，頻頻感謝員警的熱心協助。(警方提供)

台中市大甲區82歲的蘇姓老翁，13日上午與家人爭吵後心情不好，自行開車外出散心，從大甲一路到東勢，吃完午餐後繼續往和平山區行駛；因迷路感到頭暈、身體不適，緊急向警方求助。雙崎派出所員警獲報，前往尋找並通知蘇老家屬前來接回老翁，平安回到海線的家。

和平警分局雙崎派出所13日下午4時許，接獲82歲蘇姓老翁報案，指稱他在不明山區迷路；副所長張芳林、警員劉正明依據報案人描述，尋找至和平區烏石坑山區廢棄產業道路，發現1輛小貨車停在路中，終於找到老翁。老翁坐在車內表示自己迷路又頭暈，身體很不舒服。

員警分工合作，1人以警車將老翁載回派出所休息，另1人則開老翁的小貨車回派出所。經了解，蘇翁他是與家人爭吵後心情不好，自行開車外出散心，從大甲一路到東勢，吃完午餐後繼續往和平山區行駛，因迷路而感到頭暈、身體不適而向警方求助。

員警通知家屬前來接回老翁，家屬見負氣離家的老翁平安被員警尋獲，頻頻感謝員警的熱心協助。

和平警分局長陳祥麟強調，今年已發生多起車輛在產業道路迷航受困案件，提醒前往山區民眾，產業道路路幅狹小且路況不佳，不少產業道路因年久失修已不堪使用，行前請搜尋路況資訊，確保行車安全。