女星大S（徐熙媛）今年2月8日與52歲的韓團「酷龍」成員具俊曄拋出再婚喜訊，震驚外界，隨後具俊曄還立刻飛到台灣隔離只為了與愛妻大S見面，羨煞旁人。而日前已在台灣停留2個月的他，目前已飛到紐約工作，並在限時動態中PO出刷碟影片，也被眼尖的網友發現具俊曄的無名指上疑似出現戒痕，再度引發關注。

具俊曄自3月來台與大S辦理結婚登記後，除了積極與大S的親朋好友見面外，也曾以「DJ Koo」的身分，受邀登上信義區夜店表演，連小S（徐熙娣）、許雅鈞夫妻檔都現身力，小S甚至衝上台擁抱「姊夫」嗨爆台下觀眾。但具俊曄即使人不在韓國仍持續創作，日前他便在IG上發表自己利用韓國傳統樂器所編制的新歌，並透過大S的經紀人向外界宣布前往紐約夜店，立即吸引大批粉絲留言「祝 姐夫紐約之行，演出順利成功，注意防疫喔」、「姊夫太帥了」、「姊夫加油」。

而在14日晚間，具俊曄便在個人IG的限時動態上發表當晚演出的實況，同樣嗨翻全場，不過眼尖的網友發現具俊曄拿起麥克風時，左手的無名指上疑似出現與大S的婚戒，意外受到矚目。對此，根據《三立新聞網》的報導，大S的經紀人解釋「那是刺青，是他為自己和熙媛刺的婚戒，象徵永恆的印記」，代表著這個婚戒將一輩子不會被拿下來，意義極度浪漫再度閃瞎眾人。