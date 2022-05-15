籃網球星厄文（Kyrie Irving）與運動大廠Nike的合作關係很可能不會繼續下去了，根據美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，Nike不會在2022-23球季之後與厄文續約。如此今年秋天登場的「Kyrie 9」將會是最後一款Nike厄文球鞋。

去年7月，厄文球鞋「Kyrie 8」設計曝光的時候，厄文本人在IG痛批8代球鞋：「在我看來這就是垃圾！整個設計和行銷都完全與我無關。Nike未經我的同意就要讓這些東西上市，所以我預先向各位支持者致歉。」幾天後厄文透過聲明修正他的說法，他無意責怪Nike，他們將繼續合作調整球鞋的設計。

球星不喜歡廠商設計的球鞋是很常見的，麥可喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）也抱怨過Nike的設計，後來甚至打掉重做。因此厄文公開批評Nike的設計不至於破壞雙方關係，他2014年開始與Nike合作推出球鞋，那時他還在騎士隊，於2012-13球季首度入選明星賽。

厄文與籃網尚未敲定續約，他未來還有很多不確定性。Nike拒絕對ESPN的報導發表評論，發言人只表示「厄文目前仍是Nike的合作運動員。」不過ESPN分析厄文是人氣很高的球星，就算Nike不再與他合作新球鞋，未來很可能繼續推出厄文的復刻球鞋。