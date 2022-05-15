公路總局利用高架橋下空間設置超商、小農市集、攤販與停車場等，提供南來北往駕駛休息。（市議員施志昌提供）

公路總局利用高架橋下空間設置超商、小農市集、攤販與停車場等，提供南來北往駕駛休息。（市議員施志昌提供）

西濱快速道路全長300多公里，疲勞駕駛常造成車禍意外不斷！市議員施志昌15日為民請命說，為讓南來北往貨卡車司機有休息的地方，建議循雲林口湖休息站在大甲設休息站，並結合當地景點及產業等發展當地觀光旅遊。交通局長葉昭甫強調，因西濱高架橋下空間屬公路總局主管，將爭取公路總局設置。

施志昌指出，台61線西濱快速公路縱貫台灣西部沿海地區，是全台最長的快速公路，北起新北八里、南至台南七股，全長約301.8公里；每逢春節及國定連假時，因國道高速公路常車滿為患龜速行駛，很多南來北往駕駛選擇台61作為替代道路。

海線民眾說，西濱快速道路中南部路段很多是採高架式距離長，沿線不像高速公路設有休息站，長途開車無處休息造成疲勞駕駛車禍意外頻傳；公路總局去年在雲林口湖試辦台61線休息站，利用高架橋下空間設置超商、小農市集、攤販與停車場等，藉此推廣在地農產品與當地旅遊。

施志昌表示，台61線經過大甲、大安、清水、梧棲與龍井等區，大甲、大安就非常適合，西濱周邊又有大安濱海樂園，近年因衝浪聞名的松柏漁港及大甲匠師的故鄉等；其中匠師的故鄉是觀光農場，可結合農村特色餐飲、划船、摸蛤仔兼洗褲，既可讓駕駛中途休息又適合親子旅遊。

施志昌認為，如大甲匠師的故鄉就有很多外地民眾或他縣市單位想要去參訪，卻因受限於停車問題，如果西濱休息站可設於附近的高架橋下，既能解決遊覽車停車問題，外地遊客亦可帶動休息站的營運商機，希交通局能夠向權責單位爭取，於大甲或大安設置休息站。

葉昭甫強調，目前口湖休息站是試辦計畫，正在評估經營的效益，目前因為疫情關係經營上比較困難；西濱快速道路橋下空間是公路總局所主管，議員的建議將向公路總局反映，爭取在大甲或大安設休息站。