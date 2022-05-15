國內疫情嚴峻，昨日（14日）新增6萬3964例本土確診，10天累計飆破49萬例，毒物專家招名威指出，看到「焦糖哥哥」陳嘉行認同網友所說的積極染疫，直呼是很無知的提議，不但會造成醫療量能過載，還會使得死亡數大增，認為現階段減少出門，確實防疫，是民眾能自身做到的。

招名威日前在臉書表示，「積極染疫」是很無知的提議，第一是會造成醫療量能過載，醫護人員也是人需要休息，一旦有一位醫護染疫隔離，代表其他同事要照顧的患者倍增。

招名威指出，第二個影響是並非每個人身體都能承受所謂的天然抗體，認為共存也是要有輕重緩急，與其短時間急著共存造成社會壓力大，中重症、死亡數大增，篩檢跟不上確診，壓縮醫療量能，倒不如提出配套措施，讓病毒可以「軟共存」，畢竟事緩則圓。

招名威表示，現階段民眾自身能做到的就是減少出門，確實防疫。提醒疫情無論是否進入「高峰期」都不能夠掉以輕心，還沒到疫情結束的一天大家就要確實的防疫。雖然病毒仍在周圍，藉由NPI（非藥物介入措施，如戴口罩、勤洗手等）踩一點煞車是必須的，不過也有4點問題還須注意，像是嚴防境外確診、舊案陰轉陽、疫苗突破性感染、疫苗覆蓋率不足的問題。