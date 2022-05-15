知名百貨「微風廣場」董娘孫芸芸，這些年來以美貌與時尚品味聞名，因此有著「台灣第一名媛」美稱，堪稱自家百貨、品牌的最佳代言人，而育有一雙子女的孫芸芸，在昨天(5/14)迎接44歲生日，愛女廖思惟(Trinity)在社群送上祝福，一張日常母女照，美麗高顏值模樣驚呆眾人。

每每亮麗現身的孫芸芸，越活越美麗，而她相當早婚，21歲就與三僑實業董事長廖偉志之子廖鎮漢結婚，給老公添了一對「好」字，生下一雙兒女，孩子未成年前，孫芸芸夫妻態度相當保護，直到長女廖思惟滿20歲，才被媽媽帶著出席微風集團尾牙，美麗模樣讓人驚豔，直呼孫芸芸的美人基因後繼有人，母女同框猶如姊妹。

如今迎接44歲生日的孫芸芸，母女感情果然深厚，廖思惟第一時間在個人IG送上祝福，只見母女倆並肩坐在沙發上，一樣的黑色長直髮配上瓜子臉，兩人都戴著黑色膠框大墨鏡，外型宛若複製貼上，44歲的孫芸芸跟女兒一起入鏡，竟感覺不太出年齡差，顯見凍齡之術強大。

眾人看了廖思惟與媽媽孫芸芸的合照，除了再度讚嘆她的美人基因外，孫芸芸44歲的狀態還是最吸睛，狀態好得出奇，說兩人是姊妹也無違和，不禁盛讚「差點分不出誰是誰」、「超像一對好朋友」、「媽媽比較像妹妹」、「祝妹妹生日快樂」。