1名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，她煮飯不慎讓盤子墜地發出巨響，婆婆因此暴怒，對她酸言酸語，還指責她爸媽沒教好她，讓原PO相當委屈，不知道該如何是好，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》寫下，她剛嫁進去沒多久，就發現家裡的盤子都堆放在檯面很危險，提醒婆婆盤子堆高容易滑下來，但對方卻不以為意，還因此數落她，某次和先生用超商點數換了2個形狀不一的大盤子疊上去，不料她準備煮午餐時，盤子卻突然滑下，即使她立刻伸手去接，仍摔碎不少盤子。

婆婆聽聞聲響後衝進廚房，原PO顫抖表示她並非故意的，是盤子疊太高導致不穩才滑落，卻遭婆婆反諷：「我用就不會滑，妳一來就破，摔碗摔筷的，妳媽媽沒教妳是嗎」，她哭著說願意賠償，不料又被婆婆酸：「妳賠得起古董嗎，還要一模一樣的」，原PO只好委屈地邊撿地上的碎玻璃，任憑婆婆重複罵著難聽的話。

網友們紛紛在貼文下替原PO抱不平：「是我就直接走人，全部不關我的事。也不需要回嘴，因為我就是壞媳婦」、「搬出去住吧」、「傻媳婦」、「你媽生你出來給她罵的？為什麼不反抗，在怕什麼」、「摔破盤子而已有需要牽扯到娘家？」、「一開始知道他不好惹的話 ，我不會把我的東西跟他的擺在一起，避免是非」、「妳白痴嗎，直接回：早早就說過櫃子不穩固」。