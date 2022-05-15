資深女星田希仁是80、90年代的經典女歌手，當年自歌唱節目《歌唱名人排行榜》競賽脫穎而出後，便受到眾人矚目，一連推出多張經典專輯，但後來他不僅轉換跑到成為星座專家，甚至結了婚後毅然決然淡出演藝圈，而近日她的近況也曝光，再度引發熱烈討論。

田希仁出道時曾以甜美臉蛋、清新氣質受到愛戴，更一連推出《我就是年輕》、《放在我心上》等經典好歌，同時還擁有輔大英文系的學歷，讓她除了是女歌手的身分外，也曾翻譯過許多外國影集。另外，興趣十分廣泛的她，也對星座產生濃厚的興趣，在後期甚至轉型成星座專家並推出書籍，讓她意外在星座尚未發展成熟的年代就已成為銷售千萬的知名作家。

田希仁還曾登上節目替豬哥亮解析運勢，當年她鐵口直斷豬哥亮會遭到槍擊，還會不斷有離婚、結婚等事情，讓豬哥亮驚訝到說不出話來，不過田希仁也強調星座只能當做參考不能迷信。而田希仁因星座爆紅後卻也不戀棧，當其他星座專家慢慢崛起時，她卻選擇與老公結婚定居美國，淡出演藝圈，專心在家照顧老公與兩名孩子。

如今，田希仁也會透過臉書分享近況，在社群媒體中不僅可以看到她的女兒已長大成人嫁給美國人並生下可愛的孫女，她也經常曬出與老公外出旅遊的合照，纖細的身材及臉蛋與過去似乎沒有太大差別，讓不少網友看過後都忍不住直呼「不公平」。