金曲歌王李玖哲與日本「賽車皇后」相馬茜克服異國文化，小倆口結婚8年，雖然愛得低調，不過夫妻好感情總是閃瞎外界，婚後李玖哲多半在台打拚事業，相馬茜則淡出演藝圈，夫妻近年雖然受新冠肺炎疫情影響，依舊相當恩愛，而李玖哲昨（14日）深夜則難得曬出相馬茜近照，也讓她絕美神顏全曝光，完全看不出相馬茜已46歲了。

已返台工作的李玖哲，他昨晚在IG、臉書分別寫下：「I miss you」、「有妳真好」等字句，字裡行間流露出對思念老婆，照片分別是小倆口到海邊散步，以及李玖哲把嬌妻「公主抱」，而相馬茜也親密地摟著老公的脖子，小倆口幸福臉貼臉，照片散發滿滿粉紅泡泡。

而這也是相馬茜難得露臉的近照，保養有術的她臉蛋俏麗、五官精緻，模樣看起來相當凍齡，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡的相馬茜，完全看不出已46歲，李玖哲罕見曬照吸引女星黃小柔、GIGI林如琦直呼，想念相馬茜，網友則是被小倆口的互動閃到爆表。

李玖哲與相馬茜是模範夫妻代表。（圖／本報系資料照片）

來自韓國的李玖哲，和相馬茜克服異國文化和5歲的姊弟戀差距，小倆口在2014年結婚，結婚後小倆口定居日本，相馬茜淡出螢光幕、和父母住在日本，李玖哲因為工作關係來台發展，兩人雖然受新冠肺炎疫情而相隔兩地，不過李玖哲在這段期間則會不時曬合照訴思妻之苦，小倆口也會靠視訊維繫感情，夫妻依舊恩愛。