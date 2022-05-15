涉嫌撞死高中生的徐姓男子（右）肇事後癱軟在地板上。（圖／中天新聞）

高雄市六龜區5月8日母親節當日發生一起死亡車禍，一名17歲潘姓男高中生為籌措阿嬤醫藥費前往工地打工，不幸在騎車回家的路上被酒駕的小貨車撞上，送醫不治；潘生的家屬不滿生命消逝，氣憤到工地撒冥紙動私刑，噴紅漆淚控肇事男子「還命」。

據了解，此起車禍發生於5月8日母親節，17歲潘姓男子騎機車至六龜區一處工地賺錢，替阿嬤籌措醫藥費，但下班返家的途中意外遭到要駛入工地的小貨車撞上，潘男被撞飛，頭部重擊水溝蓋，送醫後傷重不治。

警方到場後，對小貨車徐姓男駕駛實施酒精檢測，雖出現酒精反應，惟數值每公升未達0.15毫克，未超過法定公共危險罪之標準，警訊後仍依過失致死、公共危險等罪將其移送法辦。

未料，10日間潘姓一家因氣憤過度，便跑到徐男的工地現場大鬧，不僅撒冥紙，還以紅色噴漆在鐵皮外牆寫下「還命」等具威脅性的強烈字眼，還疑似撂人動手打徐男，引起警方關注，告誡不該動私刑。

遭撞斃的潘姓高中生家屬氣不過，10日憤而前往肇事男子工作的工地撒冥紙。（圖／中天新聞）

對此，潘姓家人出面指控，徐男肇事後未立刻報警將潘生送醫，而是棄車躲進工地，直到他們接獲潘生出車禍，到場將徐男拖出現場，徐男才坦承面對，此外，兒子的靈堂就在徐男的工地附近，但徐男出事至今未到潘生靈堂致意，才讓他們氣憤不平。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！