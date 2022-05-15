這地方連兩日發免費快篩劑！雨中排隊人龍畫面曝光 媒體人驚喊一句

台灣現正面臨快篩試劑「一劑難求」的窘境，松山慈惠堂因此宣布免費發放，沒想到卻遭粉專發文攻擊，事件也在社群受到廣泛討論，時事評論員黃揚明更直言，這樣的攻擊行為「真的是太低估老百姓的智慧！」

據《中時新聞網》報導，台灣疫情嚴重，快篩試劑等醫療資源欠缺，對此松山慈惠堂宣布免費發放快篩試劑，吸引民眾大排長龍領取，沒想到遭粉專酸「快篩乞丐」，讓國民黨台北市議員徐巧芯氣炸了，砲轟「綠營側翼就是噁心！」。

對此黃揚明昨（14日）在中天政論節目《鄭亦真辣晚報》指出，這些政治粉專背後都有雇主或出資者（政治人物），若政治粉專都只會檢討、攻擊一般民眾，黃揚明直言這樣的政治人物「在政壇真的會混不久」，他指出，這樣的行為好比活在自己以為「國泰平安、天下太平」的理想世界，只要是質疑的人都是來造反、搞亂的，這樣的邏輯「會讓老百姓心裡更不舒服」。

黃揚明也表示，自己也有去慈惠堂現場看排隊，他坦言隊伍「真的很長」，也感到感傷，他指出，有些排隊民眾本輪實快篩名制購買額度可能已用完，只能購買超商單價較高的快篩試劑，會這樣為領免費兩劑快篩花時間大排長龍，「或許只是想省點小錢」，黃揚明也開嗆攻擊抗議快篩試劑不足民眾的政治粉專，「真的是太低估老百姓的智慧！」。