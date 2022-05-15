俄烏戰爭加重全球穀物、肉類和其他食品供應緊繃，糧食不足與糧價躥揚引發開發中國家社會動盪。在此同時，印度14日突然宣布禁止小麥出口，可能讓糧食短缺問題惡化。

印度祭出罕見的小麥出口禁令，以維持國內小麥價格和供應穩定。印度為全球第二大小麥出口國，僅次於大陸。印尼4月亦基於相同考量，頒布棕櫚油出口禁令。

斯里蘭卡目前深陷經濟危機，糧價躥升為社會動盪增添柴火，導致總理在日前宣布辭職，中東也出現出威抗議活動。

聯合國糧食計畫署（WFP）官員警告，若是烏克蘭港口持續遭到俄羅斯封鎖，全球最快可能在2023年面臨糧食短缺。

由於新冠肺炎疫情引發供應鏈中斷，加上美國、加拿大和其他國家作物收成欠佳，糧價自2021年起便開始上漲。接著俄國入侵烏克蘭，重創葵花油、小麥和玉米出口，也阻斷增加穀物收成必備的肥料供給。

根據美國農業部數據，全球10％的小麥出口、14％的玉米出口，和約五成的葵花油來自烏克蘭。而俄羅斯亦是穀物和肥料生產大國，西方制裁讓俄國產品無法輸出。

美國農業部預測，2022/2023年度全球小麥庫存可能年減5％，降至2.67億噸，將創下6年新低紀錄。

在此同時，黃小玉價格直線走高。2022年迄今，芝加哥期交所（CBOT）小麥期貨價狂飆逾50％，玉米期貨價暴漲逾30％，黃豆期價漲幅超過20％。

此外，聯合國糧農組織（FAO）4月糧食價格指數年增30％，更較2019年同期、疫情尚未衝擊供應鏈和農產品生產之前飆漲60％。

即便是全球富裕國家，高糧價也讓消費者吃不消。根據美國勞工部數據顯示，4月食品雜貨價格較一年前同期躥升10.8％，創下1980年11月以來最大年升幅。供應不足讓英國最大超市特易購（Tesco）宣布限購葵花油。