14日公鹿與塞爾提克的季後賽次輪G6賽後，在公鹿主場第一服務廣場附近爆發槍擊案，目前密爾瓦基警方確定分別在3個地點發生槍擊事件，受傷民眾也變成21人，公鹿官方15日宣布取消16日G7賽前直播派對，藉以避免再次出現衝突或意外。

密爾瓦基市長發言人發布聲明表示，為了整個城市的公共安全，所以希望公鹿取消G7直播派對，公鹿官方也發表聲明，「昨晚在密爾瓦基市區爆發槍擊案真的很糟糕，我們譴責暴力，取消直播派對的主因，是希望可以幫助警方繼續調查案件。」

根據當地警方調查，首次槍擊發生在第一服務廣場附近，造成3人受傷，接著第2次槍擊造成1人受傷，第3次槍擊則是兩派人馬持槍互擊，造成17人受傷，幸好這些受傷民眾都沒有危及生命，只是爆發槍擊事件同時造成不少民眾尖叫奔逃。

目前首次槍擊案逮捕了1名19歲男性嫌犯，第2次槍擊還沒找到嫌疑犯，第3次槍擊則有10人遭到逮捕，且沒收了9把槍械，只是隨著爆發如此嚴重的槍擊案件，公鹿決定取消G7直播派對也屬正常，況且這場G7實際上也回到波士頓主場進行。