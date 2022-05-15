目前除公費快篩試劑外，各大超商也有販售快篩，不過1支180元卻讓民眾買不下手，近日一名男網友表示，到7-11買午餐時，發現自己的Open Point App內有逾2千點的點數，他拿了2個快篩試劑，並用點數折抵消費，等同於2個快篩試劑都不用錢，他又驚又喜呼喊「根本是地表最便宜快篩」。

原PO 13日於臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》指出，當天中午到7-11購買午餐，聽朋友說的Open Point App點數可以折抵消費，他查看自己點數，發現已累計逾2千點，結帳時他拿了2個快篩試劑，沒想到不用花半毛錢，令他十分驚喜。

原PO說，Open Point點數平常都不知道可以換什麼，可以折抵快篩試劑，令他開心地說，「好喜歡這種不用去藥局排隊的感覺，根本是地表最便宜快篩，買快篩不用錢」。

貼文曝光後，許多網友也驚呼，「超商的快篩一劑180元，真的會買不下手，但用點數很可以」、「原來快篩試劑也可以用點數？聰明」、「App裡的點數終於派上用場了」、「沒想到可以這樣用，不然我也是幾千點不知道買什麼好」、「點數真的要好好利用，買快篩效益是目前最大了」、「這樣買真的很划算，我也要去7-11用點數買快篩」。