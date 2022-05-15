台股財報季即將進入尾聲，凱基投顧指出，台股2022年首季企業財報優於預期，但主要來自匯兌收益貢獻，第二季展望下修是現在進行式、預期下半年展望不佳將是未來式。由於多重利空持續考驗，對未來3個月台股維持保守看法，建議增持防禦性與剛性需求類股。

凱基投顧表示，台股首季最終淨利較原預估高出6％，主要反映匯兌利益貢獻顯著，從財報優異者普遍是工業自動化、紡織、製鞋、科技等出口型類股可佐證。其次則是反映高效能運算的結構性需求較預期強勁，此趨勢為半導體與雲端／資料中心等族群財報亮眼的關鍵。

展望第二季，凱基投顧指出，台股第二季財測已於近1個月陸續被市場下修，主要反映中國大陸封城對供應鏈打擊、以及通膨惡化削弱需求面，惟最終下修幅度迄今仍無法準確估計，前者需視封城政策何時放寬，後者需視通膨何時不再惡化、或消費者信心何時觸底。

展望下半年，儘管大部分廠商給出「能見度不佳但仍有旺季效應」的官方答案，但凱基投顧認為展望下修機率將顯著升高，從「製造業新訂單相對庫存比率持續收窄」及「全球OECD領先指標觸頂回落超過半年」2項經濟指標，亦可預告後續的企業獲利下修將無可避免。

凱基投顧指出，反映終端需求不佳且庫存已高狀況，整體製造業已出現不同程度的庫存去化動作，並橫跨手機、筆電、電視、消費性電子、成衣、製鞋等次產業，消費受創的品項已從宅經濟延燒至戶外經濟，因此伴隨而來將是一波持續性的獲利下修潮。

政體而言，凱基投顧認為，台股2022年首季財報已是過去式，現在進行式的第二季財測已於近期開始下修，下修幅度尚不明朗，且下半年展望普遍看不清楚，認為未來式將是無可避免的下修趨勢。

而台股近期雖已達凱基投顧預設的15800點位置，但多重利空仍將持續考驗台股，包括製造業持續庫存調整、通膨預期與升息預期並未真正觸頂、經濟步入軟著陸與硬著陸的交叉口、芬蘭與瑞典將於近期宣告是否申請加入北約等。

儘管本益比偏低與殖利率優渥始終是市場看多台股的理由，但凱基投顧擔憂恐陷入「用本益比來看景氣循環股」的迷失。因此，對台股未來3個月的中期展望維持保守看法，並建議以增持防禦性與剛性需求類股為主。