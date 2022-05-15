隨著湖人本季連附加賽都打不進去宣告淘汰出局，外界無不認為湖人今年休兵期即將進行大幅度補強或陣容調整，如今看來「小皇帝」詹姆斯卻不這麼認為，根據《ESPN》記者溫霍斯特15日爆料，詹皇認為湖人下季陣容只需進行微幅調整，就可徹底轉運。

溫霍斯特表示，就算本季湖人表現低迷，卻沒有影響到詹姆斯跟湖人老闆珍妮巴斯之間的好交情，也打算繼續留在湖人打球，「我知道詹姆斯相信湖人只需幾個微調，然後力保球員健康，他們就可徹底改運，下個球季就會變得擁有超級競爭力。」

反而是身為詹姆斯前隊友，現任《ESPN》球評的理查傑佛生並未那麼樂觀，強調湖人想要重返爭冠地位，不是想像中那麼容易，「當前相當複雜的事實是，湖人需要的不僅是一名新任總教練，還需要很多的東西，一不小心可能連分區決賽都打不進。」

事實上，湖人本季的陣容早已證明年紀過大，體能問題還是小事，最重要的是傷痛問題從未停過，更麻煩的是韋斯布魯克明顯無法融入湖人攻守體系的事實，假如湖人真的跟詹姆斯所要的只進行陣容微調，那麼下個球季湖人的前景恐怕提前陷入黑暗。