今年大學申請入學二階甄試5月19日至6月5日舉行，其中5月21日是「黃金周六」，高達169個系組在這天辦理甄試；此外，醫學系、牙醫系及中醫系也考慮讓確診的無症狀及輕症考外出應試，目前正由指揮中心審議中。

今年有68所大學院校2195個學系參加申請入學，二階甄試「黃金周六」落在5月21日，有 169個系組只在這一天辦理甄試。不過自從2018年由校系提供彈性分流後，系組至少會規畫上下午場、兩個以上時段方便考生應考。

教育部表示，依現行機制，一般校系如遇居家檢疫、居家隔離、加強自主健康管理、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果等個案考生，將改以學測＋書審方式，個案考生不得外出應試；一般考生當天若遇發燒等身體不適情形，則提供隔離試場供考生應試。

至於醫牙中醫學系若遇居家檢疫、居家隔離、加強自主健康管理、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果等個案考生，在目前各醫牙中學系的防疫機制下，已規畫安排符合防疫規格之「隔離試場」，提供各類個案考生分別使用不同隔離試場進行面試、筆試或實作。

教育部指出，考量各醫牙中醫學系具備一定的醫療防疫能量，從輕症或無症狀確診考生外出至抵達學校甄試場地、學校提供隔離試場等階段避免與人群接觸，提升且強化防疫隔離試場規格等作法，研議開放輕症或無症狀考生外出應試。目前尚報請指揮中心審議中。

怎麼面對二階甄試？嘉義協同中學輔導主任黃仕親表示，考生一定要知道自己所寫的學習歷程檔案內容，像是自傳或課程學習成果等，都會成為二階甄試的考題；此外，考生參加甄試前，一定要上網去了解系所特色，到時被問到「為什麼來報考我們這個系」問題時，才答得出來。

此外，今年醫、牙、中醫系會讓確診及居家隔離的考生應試，但會在「隔離試場」進行。黃仕親表示，在隔離試場應試就是要對著鏡頭說話，考生要先習慣，以免到時措手不及。