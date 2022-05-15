俠客歐尼爾球員時代的登錄身高216公分、體重147公斤。（美聯社資料照）

名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）自曝他不僅在籃球場上令人畏懼，在動物園甚至能讓大猩猩感受威脅。歐尼爾今年2月在自己的播客節目The Big Podcast with Shaq說：「我去過很多地方的動物園，每次我接近大猩猩園區的時候，牠們都會盯著我，牠們的眼神相當於在問我：老兄，你身上的毛呢？」

歐尼爾並不介意被比喻為大猩猩，長期剃光頭的他在節目上說考慮留回頭髮，因為他的頭髮已經灰白了，所以自嘲會變成「銀背」大猩猩。年長的雄性大猩猩會長出灰色的背毛，大猩猩群體是由最強壯的雄性來帶領。

野生動物專家、現任邁阿密動物園公關主任的麥吉爾（Ron Magill）證實歐尼爾的說法，他指出大猩猩看見歐尼爾的時候會採取戒備姿態，試圖直立起來讓自己顯得更高大，這是牠們感受到威脅的動作，特別是雄性大猩猩必須防備歐尼爾搶走群體裡的雌性。歐尼爾笑說：「牠們都抓狂了，想要衝破籠子出來和我打。」

動物學分類已經把大猩猩劃入「人科」，不過大猩猩（Gorilla）、黑猩猩（Chimp）仍是完全不同的物種。黑猩猩是雜食性，會吃蔬菜和捕食猴子，雄性體型約120至150公分，體重40至70公斤，智力上最接近人類。大猩猩是純素食且極度強壯，雄性體型約125至180公分，體重100至270公斤，也是電影《金剛》的原型。