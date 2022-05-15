疫情持續惡化，單日確診數已飆破6萬人，但快篩、口服藥等物資卻仍嚴重不足，其中台北市長柯文哲與指揮中心對於口服藥的給藥時機有不同見解，但國民黨台北市議員游淑慧指出，現況是藥物根本不夠，質疑能拿到藥的人到底是怎樣的天選之人，為何其他人都拿不到。

柯文哲說快篩陽就應該給藥，陳時中則認為PCR確診才給藥，否則有副作用誰要負責，不過游淑慧昨（14）日在《鄭亦真辣晚報》表示，雖然聽起來兩個都有道理，一個是搶時效、一個是注重安全，但其實最重要的問題應該是藥根本不夠！

游淑慧指出，依照指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前的說法，不論是默沙東或是輝瑞口服藥都是給無症狀與輕症的患者使用的，而依照指揮中心公布的數據，確診者中有99.78％的患者均屬於此類患者，讓游淑慧怒批這些都是已經確診的人，「陳時中在扯什麼PCR確診才能給藥！」

游淑慧解表示，指揮中心說總共準備了約82.5萬人份的口服藥，占總人口的3%多，甚至超過日本、澳洲，但這些藥到底哪時候才會抵達台灣？游淑慧說，過去疫苗也說買了4500萬劑，結果台灣卻要像乞丐一樣等美國、日本捐贈，現在就是類似的狀況。

游淑慧爆料，5月12日是至目前為止單日本土確診數最高的一天，單日新增65385例本土，但當天全台僅開出約1100份的口服藥，「6萬5千人確診，可以拿到藥的人只有1100人，請問這1100人是哪些人？是怎樣的天選之人？不要跟我說他們症狀特別嚴重，這不對，因為這藥就是給無症狀跟輕症！」