運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬虎、鼠、兔、豬的人今年在婚姻感情方面容易出現問題，年底前需要認真對待自己的另一半，維繫好自己的婚姻，彼此好好溝通，以免造成不可修復的傷痕。

▍1.生肖虎

在本命年裡，屬虎人本身壓力就比較大，生活中常有煩心事，又有「比肩」出現，影響自己的姻緣。屬虎人今年特別需要控制好脾氣，千萬不要情緒化，多與伴侶交流感情，不要把工作中遭受的怨氣和怒氣帶入家中，遷怒家人，傷害自己的另一半。

▍2.生肖鼠

屬鼠人流年桃花旺盛，這對於已婚人士來說，就不是一件好事情了，今年可能會遇到許多爛桃花，若不注意，就容易導致自己因情失財，還會傷害夫妻感情。建議屬鼠人端正言行，空閒時間多看看書，修養自己的身心，別總是想要吃碗裡看碗外。

▍3.生肖兔

屬兔人今年有「劫財」入命，這意味著屬兔人今年在感情方面會有諸多不順，婚姻中會出現強有力的競爭者，讓家庭關係變得岌岌可危。已婚的屬兔人需要花更多時間和心力在家庭上，給伴侶足夠的幸福感，才不至於產生婚姻危機。

▍4.生肖豬

屬豬人今年有「六合」入命，本是利於婚姻感情的，但又因為寅亥相破，且受「比肩」影響，屬豬人的婚姻因此容易受到衝擊，導致夫妻之間經常產生摩擦，兩人總是沒有共識，溝通不順，感情逐漸降溫。夫妻相處最重要的就是要包容，建議屬豬人多包容伴侶一點。

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