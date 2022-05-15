昨日晚間，饒舌歌手瘦子結束香港工作返台，按慣例進行7+7的隔離，有粉絲想到他上月5日與交往多年女友Jennifer結婚，內心非常哀痛不捨，他也乾脆回應：「我就算沒娶這女人、也不會娶你，幹嘛心碎？」不過許多人依舊心疼，他也隨即幽默說道：「這麼多女人，怎麼可能都娶，用膝蓋想也知道！」引起一片笑聲。

直播進行途中，合體邀約好友高爾宣同框直播，2人隔空對飲，高爾宣也對著瘦子吐出感言：「雖然你比我大9歲，但從22歲到現在成熟的男人，你真的是男人榜樣」瘦子聽到高爾宣也想結婚，勸他不要衝動：「這東西沒什麼好急，有天覺得沒事幹，想對人生有點體驗，想提高一個level，就會很自然的。」曝光自身結婚原因。

值得注意的是，瘦子新婚愛妻直播突然現身，瘦子對妻子笑說：「我老婆在現場，我老婆在看！」還有趣地說道：「當人夫很酷，你可以把不想做的事情推給另一半，你不想做但又很難，我老婆就是這樣，對吧！」後來高爾宣詢問瘦子需要帶什麼物品過去防疫旅館，他卻說要痘痘貼，想解決在香港臉上冒痘的問題。

瘦子(上)返台置身防疫旅館，和好友高爾宣(下)勸告他不要衝動結婚，也對粉絲道謝讓他結婚做自己。(圖/瘦子 IG)

高爾宣聽到這個回應，他也馬上笑道：「你隔離又沒人看，要痘痘貼幹嘛」後來瘦子愛妻現身留言痘痘貼要送過去了，瘦子感受到她的體貼表示：「這種感覺超棒的，我可以在這邊講我老婆的事情，so公開！太幸福、太完美、太自在了！」還向粉絲道謝擁有做自己的機會，感嘆說道：「謝謝你們給我一個超棒的人生」