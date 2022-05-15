長興(1717)首季營收123.64億元，年增10.37％；出貨量穩定成長以及產品組合優化，長興第一季平均毛利率22.21％，回到相對高檔水準，帶動歸屬母公司稅後淨利8.89億元，年增7.74％；EPS0.72元，營收、獲利、EPS皆創歷年同期新高表現。

長興首季各事業部門營收佔比分別為合成樹脂49.33％、電子材料24.35％、特用材料25.7％，其中特用材料的營收佔比顯著拉升。合成樹脂的需求回升，規模效益顯現，且在成本轉嫁能力增加之下，獲利有明顯改善，對公司整體獲利產生貢獻；電子材料為傳統淡季，乾膜光阻出貨持穩，設備訂單仍維持滿載；特用材料高毛利產品出貨增加，第一季營收創新高，同時毛利率向上攀升。

第二季雖有4月份大陸昆山停工以及華東地區運輸困難的影響，但公司透過跨區產能調配降低衝擊，並隨著後續復工及物流恢復，影響可望消退。展望第二季，隨著大陸疫情緩解，市場需求回溫，進入電子業傳統旺季，公司營收獲利可望穩定增長。