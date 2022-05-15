疫情不斷延燒，政府防疫措施備受質疑，賴清德副總統今天表示，這波疫情來的又急又快，疫情指揮中心每天都根據最新的疫情發展情勢，滾動調整防疫策略，希望將各方資源的整合運用，調整至最佳模式，並讓臺灣在邁向正常生活的最後一哩路能夠走得平順，將疫情對國人健康的危害降到最低。

賴清德今天上午以錄影方式為「臺灣醫學會111年春季學術演講會」致詞表示，臺灣醫學會是臺灣本土成立最早、成績也最輝煌的專業醫學團體，120年來，努力提升臺灣醫療品質及醫學進步，積極投入國際醫療事務，增進我國與國外醫學會、專科學會的聯繫與交流，為臺灣在醫療學術研究、創新技術及醫療產業發展建立良好的基礎，不僅為國人營造優質的醫療環境，也讓臺灣在國際學術舞台上占有一席之地。

他也感謝醫界人員，在COVID-19疫情肆虐全球3年來，堅守崗位、無所畏懼、勇於承擔，配合政府防疫政策，全力守護國人的健康，讓臺灣度過一波又一波的疫情考驗。

賴清德強調，尤其這波疫情來的又急又快，疫情指揮中心每天都根據最新的疫情發展情勢，滾動調整防疫策略，希望將各方資源的整合運用，調整至最佳模式，並在「重症求清零、輕症有管控」的目標下，讓臺灣可以在邁向正常生活的最後一哩路，能夠走得平順，將疫情對國人健康的危害降到最低。

他說，這一切，都有賴所有堅守崗位的醫界先進的努力與配合，「這一場仗還沒打完，讓我們帶著希望與勇敢持續前進，繼續守護國人健康、守護臺灣」。

在後疫情時代，由於人類生活模式改變、產業鏈重組，加上人工智慧、物聯網、區塊鏈、工業4.0等新興產業及數位科技應用日新月異，過往的醫療服務活動與市場產業模式也出現新的情勢與變化，賴清德認為，這些變化雖然對既有的醫療模式帶來挑戰，但無疑也帶來許多新的機會。

醫學會因應最新趨勢的變化，在今年春季的學術演講會中，分別安排COVID-19專題、疫情下高齡全人醫療的進展、遠距醫療、癌症醫學、以及因此衍生的醫學倫理挑戰等專題討論，他也向醫學會的高瞻遠矚、超前部署表達欽佩。

賴清德期待，藉由臺灣醫學會學術演講會的平台，讓國內醫界領袖及先進進行經驗分享與交流，讓參與代表都能在重要醫療議題上有豐碩的收穫，並進一步促進臺灣的醫療衛生政策與技術能夠往前邁進，使國人都能享有更優質的醫療照護與保健服務。