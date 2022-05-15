日本47歲女星華原朋美過去曾因負面新聞不斷而淡出演藝圈，2019年卻因宣布高齡未婚生子而登上新聞版面並積極復出，隨後還在2021年8月宣布與經紀人大野友洋結婚，試圖以幸福的人妻模樣重返演藝圈。但近日華原朋美的老公卻遭到媒體踢爆，不但隱瞞華原朋美有過一段婚姻，還與前妻擁有3名孩子，最後甚至因家暴離婚，令華原朋美忍不住拍片吐露自己難過的心情。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，華原朋美的老公在20年前就因家暴前妻而離婚，兩人還擁有3名小孩，到目前為止仍持續負擔贍養費，但華原朋美日前接受媒體採訪時卻否認表示「我的丈夫沒有結過婚也沒有孩子，請儘管調查沒關係」，但沒想到才經過短短數日就全部翻盤。

華原朋美在13日拍片哭著透露自己曾質問老公此事，而對方剛開始也否認曾結婚、離婚還有孩子，甚至亮出戶籍謄本，向華原朋美證明自己的清白，但華原朋美最後發現老公所說的話全是謊言，當華原朋美拿出家暴新聞再次質問對方時，他竟表示「前妻只要一喝酒就會抓狂，所以才會打她」，甚至解釋「不這樣打她，前妻是不會懂得」讓華原朋美相當震驚且傻眼，也無法接受老公隱瞞離婚又有小孩的事情，難過表示「我像個笨蛋一樣被騙來結婚」、「如果當初知道他有3個小孩，我不會結婚，因為我也有可愛的孩子」，但華原朋美也強調自己從來沒被老公家暴過。

另外，華原朋美也承認周圍的人得知此事後都建議兩人離婚，因此她也找好了律師，但她擔心這麼做會讓2歲的兒子沒有父親，因此還在討論該如何進行，不過她過去曾多次經歷感情波折，好不容易才結婚，沒想到婚後不到1年又爆出丈夫瞞婚的醜聞，讓她內心大受打擊，直呼「我沒辦法接受這種傷害人的行為，真的好痛恨」，讓網友感到相當心疼，紛紛留言為她加油打氣。