中國人民銀行（大陸央行）官網今（15日）公布消息指出，2022年5月11日，國際貨幣基金組織（IMF）執董會完成了5年1次的特別提款權（SDR）定值審查，並將人民幣權重由10.92％上調至12.28％（升幅1.36個百分點）。

這是2016年人民幣成為SDR籃子貨幣以來的首次審查。IMF執董會一致決定，維持現有SDR籃子貨幣構成不變，即仍由美元、歐元、人民幣、日元和英鎊構成，除將人民幣權重上調外，亦將美元權重由41.73％上調至43.38％，同時將歐元、日元和英鎊權重分別由30.93％、8.33％和8.09％下調至29.31％、7.59％和7.44％，人民幣權重仍保持第三位。

IMF執董會決定，新的SDR貨幣籃子在今年8月1日正式生效，並於2027年開展下一次SDR定值審查。

人行指稱，中國改革開放的信心和意志不會動搖，將始終堅持擴大高水準對外開放。下一階段，人民銀行將和各金融管理部門一道，繼續堅定不移地推動中國金融市場改革開放，進一步簡化境外投資者進入中國市場投資的程序，豐富可投資的資產種類，完善數據披露，持續改善營商環境，延長銀行間外匯市場的交易時間，不斷提升投資中國市場的便利性，為境外投資者和國際機構投資中國市場創造更有利的環境。