台中市環保局連續2年辦理「台中市環境教育繪本」遴選，獲獎作品還會透過成果發表公開展出。（台中市環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市環保局連續2年辦理「台中市環境教育繪本」遴選，今年徵件將自7／1起跑，為期近1個月，並預計在8月中旬辦理繪本審查。（台中市環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市環保局連續2年辦理「台中市環境教育繪本」遴選，今年將自7月1日至7月29日徵件，首獎獎金2.5萬元，以台中市在地特色與環境教育或環保議題為創作方向，歡迎民眾一起腦力激盪、發揮想像力，踴躍報名投稿。

環保局長陳宏益指出，環境保護議題包羅萬象，包含減塑、再生能源、動物保育、全球暖化等內容，前2年的獲獎作品都涵蓋這些議題，顯見環境保護概念，已在台中市民心中生根發芽。

陳宏益表示，為鼓勵更多元的創作主題，今年加入生廚餘回收再利用議題，期望透過環教繪本徵選方式，邀大家發揮創意，將生活中遇到的環保議題，融入繪本，傳遞環保觀念與知識，進而落實在日常生活中，產生實質行動力。

環保局表示，繪本內容不侷限於童話形式，以台中市在地特色與環境教育或環保議題為創作方向，並結合全民綠生活、聯合國永續發展目標（SDGs），或生廚餘回收再利用（循環經濟）等，將生活周遭遇到的環境議題融入其中，透過圖像與故事編排，從不同角度切入並探討，讓民眾對環保議題更加有感。

環保局強調，「111年台中市環境教育繪本徵選」預計於8月中旬辦理繪本審查，前三名分別可獲2萬5千元、1萬元及6000元獎勵金；另選出佳作3名、各獲3000元獎勵金，機會難得，活動詳情及徵選辦法相關訊息可至「台中好環保」FB粉專、或環保局環境教育宣導網查詢。