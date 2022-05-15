七大工業國集團（G7）成員國外交部長今天矢言加強在經濟與政治上對俄羅斯的孤立、持續提供武器給烏克蘭，並對付德國外交部長口中所言俄羅斯所發動的「小麥戰爭」。

來自英國、加拿大、德國、法國、義大利、日本、美國的G7國家和歐洲聯盟（European Union）高級外交官在波羅的海（Baltic Sea）的德國威森豪斯（Weissenhaus）度假勝地會面後，也承諾「儘可能長久地」持續提供軍事與防衛援助給烏克蘭。

他們在聯合聲明中說，他們也將處理俄羅斯指責西方因制裁俄羅斯而造成世界各地糧食供應問題的虛假消息。他們並敦促中國不要援助莫斯科或證明俄羅斯的戰爭是合法的。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）告訴記者：「我們盡力緩解這場戰爭的後果了嗎？這不是我們的戰爭，這是俄羅斯總統發動的戰爭，但我們有全球責任。」

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）親近盟友、俄國前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）斥責這場會議，對G7堅持烏克蘭國際承認邊界的完整性須獲認可一事特別嗤之以鼻。

麥維德夫在網路上貼文說：「我們委婉一點講吧：我國根本就不在乎G7不認可新邊界，重點是那裏居民的真正意願。」

俄國軍隊掌控烏東大部分地區。

對俄國施加更多壓力的關鍵，在於禁止或逐步停止購買俄羅斯石油，歐盟成員國下週預料會對此議題達成協議，儘管現階段匈牙利仍表反對。

這些國家的外長還表示，將對讓蒲亭能夠發動這次戰爭的俄羅斯權貴施加更多制裁，包括經濟行為者、中央政府機構以及軍方。

烏克蘭和摩爾多瓦外長也參加了這場會議，除了上述議題，會議並聚焦對食物安全的憂慮，以及擔心戰爭可能外溢到較小鄰國摩爾多瓦。

貝爾伯克說：「非洲和中東的人將會奄奄一息，我們面臨急迫的問題：要怎麼餵飽全世界的人？大家都在自問，如果我們沒有我們過去從俄烏得到我們所需糧食的話，會發生什麼狀況？」

她說，G7會致力找出後勤解決方案，在下次收成前把重要商品運出烏克蘭的儲藏地。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110515