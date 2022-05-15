本土連3天確診破6萬例，小兒科醫師張博揚表示，許多朋友傳訊來，大家都快篩陽性了，不敢打疫苗的老年病人及慢性病患者，口服抗病毒藥物是最後的救生圈，且最好在染疫的最早期使用，建議若想拿到抗病毒口服藥可逆向操作，先找哪些藥局有貨，再去與該藥局配合的診所視訊診療，記得平時的用藥記錄要準備齊全，告訴醫師。

張博揚日前在臉書發文，指出打完3劑的健康成人，其實不必擔心自己，根據這幾日視訊幫確診者看診的經驗，拿兩輪藥就夠了，隔離期滿出關後歡喜圓滿。

至於來不及打疫苗的小朋友，以及根本沒有疫苗可以打的小小孩發燒確診，張博揚表示，依他的經驗是退燒藥一定要吃，一般來說發燒只會持續一兩天，活動力下降、情緒不穩是正常的反應，重點是觀察兒童燒退後的狀況，「絕大多數的兒科確診病例都是走一般的感冒病程，找診所看診綽綽有餘，別去塞急診了」，希望大家都能快快地渡過這一波。

張博揚表示，對於老年病人及慢性疾病患者，尤其是那些不敢打疫苗的人，口服抗病毒藥物的治療很有幫助，也是最後的救生圈，不過這些藥物最好在疾病的最早期使用，偏偏抗病毒藥就是會與許多現在正在使用的慢性疾病藥物產生交互作用，複雜的程度實在有點惱人。

張博揚說，如果家中有長者確診，本身情況也符合口服抗病毒藥物的開立條件 ，有人建議一種逆向操作，先詢問有哪間藥局可以領取抗病毒口服藥，再去電詢問與哪間診所有配合開立處方。接著備好健保卡去那間診所視訊診療，當然平常在吃的藥物資料一定要齊全詳細，這樣就可以順利拿到珍貴的藥物。