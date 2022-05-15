本土疫情持續升溫，民眾瘋搶快篩試劑，前台大感染科醫師林氏璧表示，染疫後容易轉為重症的族群，身邊至少要準備2支快篩試劑，因為快篩會有偽陰性的可能，若有發燒、喉嚨痛及接觸史，但第一次快篩為陰性，建議幾小時後或隔天再篩檢一次。

林氏璧昨（14）日於個人臉書粉專指出，藥局販售的快篩實名制可能還有許多民眾在排隊，相較之下，四大超商一支180元的快篩，售價雖然較高，但比較好買，「這幾天大家都買到快篩了嗎？」

林氏璧建議，有重症風險因子，也就是符合給予新冠口服藥條件的族群，身邊至少要準備2支快篩，以備有症狀時能隨時篩檢。林氏璧解釋，需要2支快篩的原因在於，快篩是會有偽陰性的，要病毒量高才能抓到，檢體採集有問題也可能會陰性。

林氏璧說，若身體正處於發燒、喉嚨痛，又有接觸史，第一次使用居家快篩，篩檢結果為陰性，不妨幾小時或隔天再做一次，病毒量高可能採檢結果就會不一樣了。

事實上，疫情指揮官陳時中曾表示，家用快篩並非要民眾天天都篩檢，而是在感染病毒比例高的地區，如確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診足跡重疊等4種狀況才需要快篩。