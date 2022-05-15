今（15日）上午，上海市召開第184場新冠肺炎疫情防控新聞發布會，介紹疫情防控最新情況。上海市副市長陳通介紹，按照有序放開、有限流動、有效管控、分類管理原則，嚴格落實各項防疫措施，從5月16日起，將分階段推動復商復市。

上海分階段推進復商復市，具體內容如下：

（1）購物中心、百貨商場、超市賣場、便利店、藥店等商業網點逐步有序恢復線下營業，劃定進出通道，做好人員限流，並推行「線上訂、線下送」和「線下到店消費」服務。

（2）農貿市場逐步有序恢復。批發市場展開無接觸交易，暫停零售業務，合理控制在場人數和入場採購人數，嚴格落實來場車輛和司乘人員防疫措施。菜市場展開集中採購，有序恢復線下營業，合理控制開攤率和客流量。

（3）餐飲、理髮和洗染服務逐步有序恢復。餐飲服務實行線上、線下外賣。理髮、洗染服務實行錯峰限流。

陳通表示，要求商貿企業應當在恢復經營前，制定疫情防控方案，對場所環境展開預防性消毒，全面實施場所碼或「數字哨兵」，嚴格把好進門入場關、清潔消毒關、人員管理關、場所限流關、證照查驗關。