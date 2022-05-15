鄰近台中東區建國市場的進德路，近日正在進行拓寬工程，由2線道拓寬為4線道，因而一口氣取消周邊171個公有路邊停車格位，讓地方民眾、店家怨聲四起，日前經市議員邱素貞建議，並邀集建設局、交通局到場現勘，建設局同意初步將至少先恢復60格路邊停車格位便民。

位在東區進德路上的三井LaLaport購物中心，今年底即將開幕，進德路周邊緊鄰建國市場、帝國糖廠等人潮密集商圈景點，建設局因應未來車流交通需求，進行道路拓寬工程。

拓寬工程自復興東路口至忠孝路口這一段，由2線車道拓寬為4線車道，工程經費1724萬元，已在3月15日開工。但道路兩側取消上百格停車位，引發民怨，不少人抱怨上市場採買沒地方停車，也引發市場攤商不滿，多次向市議員邱素貞陳情。

市議員邱素貞質詢時提出建議，將既有植栽帶退縮以便畫設停車格，以順應民意、符合地方需求。日前會勘時，建國市場自治會長與當地里長陳雅惠、羅文甫等人都到場表示意見，均認為人行道整體寬度約5米，植栽帶寬度也有2.4米，若能把植栽帶退縮，設置停車格空間應該足夠。

建設局長陳大田表示，經建設局積極聯繫交通局，並請交通局通盤檢討規劃，參考地方建議方式，評估後同意取消部分植栽帶，設計為避車彎式停車格，初步估算，至少可先恢復60格停車格位。未來待整體設計完成後，將再向地方說明，並接續辦理工程變更設計作業。