國內疫情嚴峻，立法院法制局建議中小學及幼兒園應停課至5月底或學期末（6月底），獲得校長、老師及家長的支持。全國中小學校長協會今天將向教育部正式提出訴求，從國中會考結束後的隔天起至少停課兩周（5月23日至6月5日），如果屆時疫情仍然止不住，那就繼續停課到學期末。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，國內疫情嚴峻，學生確診數不斷增加，許多學校陷入停課、復課的循環，非常困擾。整體而言，目前每個班級平均約1／5學生請假，老師還要進行實體＋線上的混成教學，造成學校運作的困境。

張信務表示，全國中小學校長協會今天就會發文教育部，建請在5月21日、22日國中會考之後，從5月23日至少停課2周到6月5日，中間跨過6月3日端午節，這學期剩下的時間，就留給老師進行學習上的評估及補救；但如果屆時疫情仍然嚴峻，那就建議直接停課到學期末。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，目前第一線教師有兩種看法，一種是認為實體課程應該正常進行，另一種則是主張應停課兩周、甚或停課到學期末，其中後者占多數。現在學校不斷停課、復課，導致排課困難，加上小學生施打疫苗比例偏低，因此多數老師認為應該至少停課兩周，以度過疫情高峰。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，雖然有1／5學生請防疫假，但高一、高二生的考試成績將成為升學依據，因此多數學生寧願到校上課、而不願在家接受線上教學，這時候也是好好檢驗線上教學及評量成效的時候了。

此外，彭淑燕說，一旦學校停課，12歲小朋友在家必須有大人陪同，這將影響到家長的工作。家長團體支持中小學停課至少兩周，但教育部應該提出配套措施，讓無法在家的家長，仍可將小朋友送到學校去，由老師來照顧。

國教行動聯盟家長部部長王瀚陽說，若學生請防疫假，家長可請防疫照顧假，但防疫照顧假公司仍可不支薪，呼籲教育部，應統合中小學全面遠距教學規範，並且協同勞動部從寬認定讓讓防疫照顧假可支薪。