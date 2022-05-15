名模林可彤2017年宣告終結單身，樂嫁銀行副總裁武廣明(Tom)，婚後育有2個兒子，她的社群也「轉型」，經常跟粉絲分享育兒日常，酸甜苦辣故事讓不少媽媽粉絲感到療癒，去年她生小兒子Aston時，以影片方式記錄了生產過程，特別的是，不只老公陪產，當時3歲的長子Adam也進了產房旁觀，這段影片至今仍在網路上被轉傳，沒想到出現批評她讓孩子進產房的聲音，甚至罵她「不配為人母」，林可彤因此動怒反擊，並解釋了原因。

林可彤生下第二胎後，去年7月將生產影片放上社群，分享了過程，表示雖然有減痛分娩針，但針劑效果來不及發揮，導致分娩時仍痛得她大哭大叫，而除了老公在身旁給她支持，長子Adam也在場，被爸爸抱在懷裡陪媽媽，看著媽媽私心裂肺的哭喊，Adam反應卻相當冷靜，睜著大眼睛看了全過程，甚至跟剛出生的弟弟拍下兩人的第一張合照。

林可彤長子旁觀媽媽生產全過程，看完沒有害怕，反倒更愛媽媽。(取材自林可彤 Hope Lin臉書)

林可彤的生產影片引發許多討論，很多人直呼林可彤真是辛苦了，並讚Adam很勇敢，但也有完全相反的聲音，表示不能認同，痛批「這種痛苦的場面給兒子看，我覺得太不應該，是什麼想法」，甚至罵她「不配為人母」。

聽聞網友這樣的批評，林可彤近日回覆了該網友留言，表示是醫生請她帶小孩進去的，且當天真的沒人能幫忙帶Adam，且兒子旁觀她生產後，沒有嚇倒也沒有害怕，反倒是記得媽媽的辛苦，而更愛媽媽。

至於有人痛罵她不配為人母，林可彤忍不住動怒，回應：「你莫名奇妙來罵我不配當媽媽？？會不會太過分，人一生要痛要不舒服的機會這麼多，難道媽媽都要躲起來不給小孩看見嗎？這想法太莫名其妙了吧！」，林可彤透露，產前就有跟兒子說明過生產過程，孩子體驗後也沒害怕，覺得被罵實在很冤。