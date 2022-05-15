目前正值花蓮縣議會第19屆第7次定期大會縣政總質詢，縣議員徐子芳因同住家人確診，無一倖免染疫，她在臉書PO出快篩兩條線的畫面，樂觀笑稱「染疫比中彩券比例還高」，並透露自己沒有發燒，僅出現肌肉酸痛、喉嚨痛等類感冒症狀，將透過視訊看診拿藥服用，成花蓮首位公開承認染疫的議員，由於她先已將口頭質詢改為書面質詢，因此議會明如期進行縣政總質詢。

縣議員徐子芳今凌晨1時許，在自己臉書頁面PO出快篩試劑呈2條線的圖文，向親友說明自己確診的消息，「因家人相繼確診我也不能獨善其身，和親愛的家人一同抗疫，更顯得我們的的親密程度，也讓自己真正的卻體驗和了解民眾在染疫期間政府的處理程序，期盼7天後，我將成為超級賽亞人，給我力量。」

花蓮縣議員徐子芳因同住家人確診染疫，她在臉書PO出快篩兩條線的畫面，樂觀笑稱「染疫比中彩券比例還高」，是花蓮首位公開承認染疫的議員。（摘自徐子芳臉書）

徐子芳受訪表示，因媳婦與孫子相繼確診，自己12日開始進行居家隔離，不過昨深夜感覺自己出現感冒症狀，如肌肉痠痛、輕微頭暈及咳嗽喉嚨痛，經用快篩試劑篩檢結果呈2條線陽性反應，由於狀況屬輕症，加上沒有發燒，已與認識的診所醫師進行視訊看診，並先拿藥服用，期間議長張峻有透過電話關心。

不過她也無奈的說，媳婦11日確診後，自己與服務處助理隔天即進行居家隔離，由於進行快篩呈2條線，卻無法確定是否要進一步前往PCR篩檢及隔離天數為何。雖然可以理解中央因應逐日增加的確診人數，不斷滾動式修改政策，但也不能讓民眾無所適從，自己因每天有在關注縣府防疫記者會，算是比較清楚家人或自己確診後要進行哪些措施，但一般民眾卻不知道。

「沒有一個人希望自己確診，但遇到了，就正面去面對」徐子芳提及自己願意公開確診消息，除不希望被他人臆測，也希冀大家能重視疫情議題，隨時做好自身防護。

由於花蓮縣議會第19屆第7次定期大會從2日開始，10至25日為縣政總質詢，但受疫情影響，33位議員中，高達25位將口頭質詢改為書面質詢，包含徐子芳。縣議會指出，明是總質詢最後一天，口頭質詢剩下縣議員魏嘉彥、楊華美及第二輪剩下20分鐘的田韻馨。

由於花蓮已有首位縣議員確診，現正總質詢是否延期，引起外界關注，花蓮縣議會秘書長陳德惠表示，明天仍會如期進行縣政總質詢的流程，確診或被匡列居家隔離的議員，若在身體健康許可下，都可以透過視訊方式，參與大會，進行縣政總質詢。此外，議會每天都有進行清消，洽公者毋須太過恐慌。