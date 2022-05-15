有些情侶在相處過程中，時常會因為小事而爭吵，但當對方在發脾氣時，你可能根本不了解對方到底在氣什麼，以下3星座面對自己不順心的事，常常情緒失控順勢遷怒於戀人，你的一舉一動都可能讓他們挑出毛病！
天蠍座
非常重視感情的天蠍座，願意為對方付出所有，但也不是不求回報！天蠍渴望得到戀人的回饋，相信雙向付出才是愛情，若你忽視了他們的心意，他們也會用盡方法讓你明白，有時方法會較為極端，除了要求對方先低頭認錯，還會藉言語數落讓你無地自容，非常不好惹呀！
處女座
自信又帶點驕傲的處女座，非常有主觀意識，不過卻讓他們性格非常固執，時常會對戀人嘮叨，還很愛挑對方毛病，若處女因不滿表情開始變了！就是希望對方能主動去理解原因，或放下身段向他們服軟、道歉，若你執意和處女硬碰硬，他們也毫不會示弱與你僵持下去。
雙魚座
雖然大家對雙魚座的印象多是溫柔、寬厚，但內心敏感的他們，在戀人面前可不是省油的燈，雖然一開始雙魚會選擇退讓和包容，但是畢竟容忍還是會有限度，可能最終會因為非常小的事一觸即發，真的生氣的雙魚會讓對方難以招架！雙魚也為求對方關心，選擇一些小手段，反而造成雙方的爭吵。
感情多需要磨合，有些爭吵反而能讓情感升溫，面對爭吵適當的體諒及包容，能讓溝通更有效，而非一昧地展現強勢，從對方示弱中獲取優越感，因為真愛是不用比較的。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。