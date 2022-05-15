桃園一對夫妻結婚40年，妻子因懷疑老公外遇找徵信社跟蹤，不料不只抓到小三，還逮到小四，老公為了維持婚姻，當場簽下和解書，承諾不再與小三或小四見面，也賠償640萬元給她，不料又被妻子抓包外遇，妻子忍無可忍下怒提離婚，桃園地院判離婚獲准。

根據判決書指出，桃園1對夫妻，結婚40年育有2子，妻子發現老公與小三張女往來密切，2人時常一起出遊，到汽車旅館過夜等，老公為了得到妻子諒解，便和小三及妻子到警局簽和解書，事後妻子發現老公偷密會「小四」，又要求老公和小四簽署和解書，但老公仍不知悔改，再度多次與小三見面開房，小四見面等，更揚言自己是中邪才外遇，妻子忍無可忍，向法院訴請離婚。

老公辯稱，當時約小三爬山，對方因為身體不舒服才會去旅館，不料妻子卻找徵信社和警察衝進旅館房內，他沒看清楚和解書上的內容便簽名，事後他被妻子趕出房間，從那天起2人就分房睡，除了叫他三餐自理外，還要求他過戶祖產；老公表示，從婚外情發生至今，他為了取得對方原諒，已經匯款640萬元給妻子，且祖產過戶讓妻子每個月多11萬的房租收入，他現在已經回歸家庭，若對方還要求離婚實在不合理，顯有奪取他財產之嫌疑。

桃園地院法官認為，老公在婚姻持續期間，和小三及小四有不正當往來，破壞家庭幸福之美滿，且答應妻子不再有婚外情行為，仍持續與小三小四見面，用中邪等各種理由誆騙妻子，可見無悔過之心，還狡辯對方意圖謀害他的財產，導致夫妻兩人關係降到冰點，判准離婚。