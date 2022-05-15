離年底選戰越來越近，國民黨黨內初選結果也陸續出爐。中廣董事長趙少康近日積極與參選人們合拍形象照，說「戰鬥藍2022班」正式成形，將為國民黨爭取最多席次，以提升監督能量為共同目標，並說「號角響起，戰鬥藍，我們準備好了！」

趙少康今（15）日在臉書表示，戰鬥藍2018班的成員包括徐巧芯、游淑慧、邱于軒、張斯綱、林沛祥、羅廷瑋及黃健豪等人，他們的表現早已有目共睹，戰力更令人刮目相看，而戰鬥藍2022班的成員包括楊植斗 、詹為元、蕭敬嚴、黃心華、呂家愷、柳采葳、許采蓁、白喬茵、戴湘儀及廖怡琇等，都是有理想、有素養的新人，甚至還有不少人已立下戰功。

趙少康指出，從市政監督、國政建議到四大公投捍衛民主與食安，戰鬥藍2018班無役不與，就算是還沒當選的戰鬥藍2022班也四處街頭宣講，展現參與公共事務的高度熱忱。

趙少康說，這些新生代是未來的棟樑，前途不可限量，進入各縣市議會後，不只能替地方嚴格監督、為民喉舌，還能砲打中央揭弊興利，不讓民進黨為所欲為，向藍營的支持者說「戰鬥藍新軍已經整隊、無所畏懼，年底一定能打出漂亮的一仗！」