日本桌球天后福原愛日前曬自拍，她因圓潤臉蛋、穿寬鬆衣物，還遭質疑懷孕了，對此，福原愛雖然沒有正面回應，不過她則靠著居家運動影片粉碎傳聞，福原愛還在上月底發憤要減肥，而福原愛昨（14日）則罕見穿短褲曬美腿，她還被網大讚瘦身有成，不過也有眼尖網友發現，福原愛把巧克力的英文打錯了，直接留言揪錯。

福原愛在上月底發憤要減肥，瘦身有成的她，昨晚曬出到新加坡旅遊照，童心未泯的福原愛和卡通擺飾合照，只見福原愛身穿白色T恤、黑色短褲入鏡，罕見穿短褲的她，看起來瘦了不少，一雙細長鉛筆腿相當吸睛，也吸引網友紛紛留言誇獎：「瘦成這樣」、「愛醬好白、好漂亮」、「感覺瘦了，狀態很好」。

福原愛罕見穿短褲、曬美腿。（圖／取材自福原愛微博）

心情不錯的福原愛也發文寫下：「我愛巧克力，I Love Chocole，大家晚安」，她疑似發文太快，把巧克力的英文單字「chocolate」打成「chocole」，被粉絲糾正「好像...英語打錯了？」福原愛則親民回：「打太快，te忘了」，隨後並火速更正。

江宏傑、福原愛去年7月離婚後，外界都很關注福原愛的感情、事業，而日前適逢母親節，福原愛也難得透露，她當年懷孕孕吐得很嚴重，她懷孕期間也睡不好，眼睛下面的毛血管斷裂、嗓子也破了出血，福原愛當媽之後才體會到自己母親的心情，同時，福原愛也感性向孩子喊話：「希望早點這個疫情過去，不要在夢裡見他們，是真正的見到他們緊抱一下。」