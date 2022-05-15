圓展（3669）4月營收2.41億元，年減32.5%，累計前4月營收為9.15億元，年減逾3成，主要受到去年基期偏高影響。在籌碼面，外資連6日賣超後轉買，內部人持股股比為53%；技術面，周K連3周收黑，月K連2黑；基本面月營收年增連10個月衰退，短線呈空頭排列。

圓剛宣布和與Shure合作夥伴M&R Communications共同合作，協助隸屬倫敦政治經濟學院的LSE Cities研究中心成功佈建混合教學空間。為了實踐混合式教學目標，圓展和M&R Communications為LSE Cities建置一套可複製、功能強大且具擴充性的系統，帶來聲音、影像結合的沈浸式學習體驗。

為了幫助倫敦的菁英們更加瞭解城市並帶來改變，LSE Cities開設為期18個月的Executive MSc in Cities計畫。但COVID-19疫情間接開啟Executive MSc in Cities轉變為混合式教學的契機。LSE Cities採用「混合彈性教學模式（hybrid-flex）」，讓學生可親身出席或遠距參與課程，不僅減少通勤成本，也讓學生更容易參與學習。此外，傳統課程逐漸被創新的混合教學教材所取代，LSE Cities重新設計教學模組，更強調課堂討論和同儕交流。

圓展科技執行長許起裕表示：「我們很高興能參與全球教育界領導者-倫敦政經學院的Executive MSc in Cities計畫，圓展提供最先進的攝影機技術，確保 LSE Cities團隊得以建構世界知名、頂尖的混合式教學環境、並提供彈性的上課方式，同時維持課程的品質和確保即時、高效的溝通。」

LSE Cities經理Jim Osbourne指出：「導入此解決方案最大的成就，就是讓每個人都可以完美的看到與聽到對方，並自然地進行討論，就像身處同一空間。」