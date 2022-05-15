台中市三分局員警比對監視器畫面，找到掉落千元鈔的這名男子。（台中市第三分局提供）

台中市三分局員警比對監視器畫面，找到掉落千元鈔的這名男子。（台中市第三分局提供）

台中1名30歲的陳姓男子日前下午加油時，沒有察覺到自己遺落了1張千元大鈔，回家後發現現金短少卻也不知從何找起，只能無奈認賠，沒想到翌日早上卻接到員警通知，原來自己掉落的1千元被拾金不昧的加油站員工拾獲送交派出所，而員警透過監視器交叉比對成功的找到他，失而復得讓他樂不可支，對於眾人的協助相當感謝。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警員盧禹丞日前於所內備勤時，東區1間加油站的員工拿了1張千元紙鈔至派出所報案，根據其所提供的監視器，畫面顯示1名男子機車加完油後，從口袋掏出錢包正要付錢時，1張千元大鈔順勢從口袋掉落地面，當下加油站人員及男子都沒有察覺。

加油員過了一會兒才發現地上有張千元大鈔，因不確定是何人所有，透過監視器找出掉錢的男子，隔天一早趕緊拿到派出所請警方協助尋找失主。

員警獲報後，立即透過車型及男子穿著交叉比對監視器畫面，沒多久就確認車牌號碼並聯繫車主，經員警詳細確認，這名30歲的陳姓男子果然就是千元大鈔的失主。

陳姓男子接到警方通知也大感驚訝，他表示，當天回家後確實發現身上少了張千元鈔，然因不曉得何時掉落，也不知道掉在哪裡，只好無奈認賠，沒想到隔天竟然會接到警方通知，這張沒有名字的千元大鈔竟然能夠失而復得，讓他簡直不敢相信，相當感謝加油站人員拾金不昧，更直呼警方真的好用心。

警方提醒，許多民眾會將手機、錢包等貴重物品放在衣物口袋裡，雖然方便拿取，然騎乘機車或拿取物品時，卻很容易從口袋飛出或滑落，為避免生活上的不便，出門在外個人貴重物品更須妥善保管，放置於包包內等較不易掉落之處，避免財產損失。