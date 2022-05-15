今年第36屆日本東京創新天才國際發明展，今天上午傳回捷報，台灣共獲得21金、25銀、3銅，總成績獲得國際第一名。我國這次年紀最小的金牌獎得主，是來自台中市大里區內新國民小學的四年級學生葉倖綺，她的阿公曾是國際發明展得獎人。

台灣代表團團長，中華創新發明學會執行長吳智堯表示，因應疫情，今年「日本東京創新天才國際發明展」採線上辦理，有來自美國、加拿大、沙烏地阿拉伯、韓國、中國大陸、泰國等12國共170多件作品參加，台灣代表團有66件作品參賽，最後獲得21金、25銀、3銅，總成績第一名。

我國年紀最小的金牌獎得主葉倖綺，在家時，看到剛學走路的弟弟，因不穩常跌倒或撞到家具邊角，導致頭部受到撞擊，希望解決碰撞意外，於是與阿公討論，在阿公引導下，發明「軟性帽體結構」。

葉倖綺以手工縫製綿質帽，利用PU或EVA等軟性材作為帽體，親手為弟弟縫製防撞帽，不僅祖孫倆合作愉快，還拿下一面金牌，讓她直呼，很開心，也希望有更多巧思，透過一點點小改變，為人類帶來更多的便利。

台灣大學化工系師生團隊，陳賢燁教授與學生張乃云、胡書嫚、張育銘、吳仲皓、 王允杉，有鑒於人口老化所導致，研發「氣相製程創建多功能骨組織修復裝置」，一舉拿下一面金牌。

陳賢燁表示，台灣已是超高齡社會，許多長者面臨關節組織退化，團隊研發多年，創造出仿軟骨及硬骨組織的3D多孔組織工程支架，並利用製程特性包覆生長因子、幹細胞等多種生物功能性分子，使支架產品具多種組織修補功能，可提供軟骨以及硬骨退化治療新選擇。技術還獲多國專利。

除了車，雨傘也能甲地租借，乙地歸還！樹德科技大學生活產品設計系老師陳文亮與學生曾微茵、張競文、陳亞暄發明的「傘具產品租賃裝置及服務系統」作品，讓雨傘也能租賃，租賃裝置可放置傘具數量，將不會受面板的影響，讓物品商業價值達到最大效益，作品以「共享經濟」觀點拿到一面金牌。