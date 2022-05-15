30歲塔羅占卜師何姓女子於12日向台中市二分局永興所報案稱機車遭竊，警方到場後，調閱車行系統發現最後一筆是何女早上騎乘的畫面，研判應是何女記錯停車位置，最後果然在崇德路與漢口路旁的騎樓尋獲該車；對於自己的烏龍行徑，何女只能尷尬傻笑，擺出「啾咪」手勢開心向警察致謝。

台中市政府第二分局永興派出所警員沈修安、林志忠於12日15時許接獲民眾報案稱騎機車遭竊，立即前往現場。報案人何女自稱是塔羅占卜師，當天早上專程自大里區到北區來上課的，對於附近路況不熟悉，只記得將機車停在騎樓，但下課後欲牽車返家，卻遍尋不著愛車，直覺車被偷走了才趕忙報警。

員警以車牌號碼調閱該車車行紀錄，發現最後一筆是何女早上冒雨騎乘的畫面，之後便再無移動紀錄，研判該車並未遭竊，便在雨後驕陽下，頂著騰騰熱氣，揮汗於周邊路段仔細尋找。果然不到十分鐘，就在崇德路與漢口路口旁的騎樓，順利找到何女機車。

何女眼見愛車穩妥地停於原處，原本遺失的記憶也瞬間找回，尷尬訕笑地表示可能是一早的大雨搞得她手忙腳亂，差點來不及上課，匆匆忙忙地，就忘了自己車停哪了，才搞出這場烏龍，幸好2位警察人帥心細，幫忙找到愛車。何女除了頻頻道謝，還開心地連發「啾咪」手勢，讓找車找到汗流浹背的員警啼笑皆非。

台中市政府警察局第二分局呼籲，民眾應養成習慣，停車離開前，可以手機、相機拍張照片記錄停車位置，以免一時疏忽找不回愛車；另外，切勿將貴重物品留置於車上，停車後鑰匙也要記得拔出，以免遭受宵小覬覦。