中租-KY(5871)受市場擔憂中國大陸封控防疫、升息使資本成本增加等利空因素影響，股價自5日起一路下殺，13日未跟進大盤反彈，開低走跌3.51％、收於192.5元，下探去年5月中以來近1年低點，上周跌幅達18.6％，三大法人合計擴大賣超達6581張。

中租-KY 2022年首季自結合併營收199.26億元，季增2.76％、年增18.9％。歸屬母公司稅後淨利71.7億元，季增27.68％、年增44.25％，每股盈餘4.94元，連5季創高。應收帳款5924.28億元，季增6.31％、年增20.51％，表現符合預期。

中租-KY首季延滯率持平2.2％，僅中國大陸自1.9％升至2％。公司表示，封控確實略微影響中國大陸業績推展，但目前未見明顯惡化現象，整體狀況大致穩定，未調整全年放款成長15％目標。台灣及東協今年放款則目標分別成長15％、15～20％。

針對升息對利差影響，中租-KY表示，內部評估若央行利率每升息1碼，對整體獲利影響1年為約2億元，仍在可容許範圍內。由於每個月都會有租賃合約到期，公司將維持固定利差給予客戶新價格及利率，讓獲利同步上升，升息造成的資金成本增加可轉嫁給客戶。

投顧法人認為，中租-KY首季整體信用成本降至1.16％，然由於中國大陸新增逾放增加，預期未來信用成本不易持續下降。雖然公司維持今年放款成長預期，但中國大陸持續封城及經濟成長率放緩可能造成放款動能減緩，且延滯率及信用成本可能進一步上升。

因此，投顧法人對中租-KY維持「持有」評等、目標價自280元調降至225元。由於目前中租-KY股價淨值比已降至2倍，相較於近5年的1.2～3.6倍，已反映市場對中國大陸業務擔憂利空，評價已具吸引力，但建議待中國大陸調整防疫政策再伺機布局。