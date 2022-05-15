南韓性感女歌手孫淡妃於本月13日與大她5歲的前滑冰國手李奎爀結婚，兩人的婚禮雖不對外開放僅邀親友參與，但婚禮現場依然眾星雲集，許多大咖明星都到場祝福。但值得注意的是，與她交情深厚的多年閨密好友孔曉振與鄭麗媛疑似到婚禮結束都沒有出席，讓外界猜測她們疑似因為去年的「前男友詐騙醜聞」徹底鬧翻。

孫淡妃與前國手李奎爀的婚禮於13日盛大舉行，剛開始韓國媒體曾一致表示孫淡妃的閨密孔曉振及鄭麗媛都有到場祝福，怎料宴客照曝光後，不僅沒看到兩人出席的照片及影片，也沒有任何目擊證人看到兩人現身，尤其是3月底才剛參加完孫藝真、玄彬婚禮，甚至接到捧花的孔曉振，讓人忍不住懷疑是否與去年孫淡妃爆出「前男友詐騙案」有關。

事實上，根據南韓媒體先前的報導，孫淡妃的前男友金某，曾自稱是海產業大亨向孫淡妃展開強烈追求，除了大方贈送孫淡妃名牌精品包及超跑外，還贈送孫淡妃的好友鄭麗媛寶馬迷你車才成功擄獲芳心，但沒想到2021年8月金某卻爆出涉嫌利用她們的名義詐欺，詐騙金額高達116億韓幣（約新台幣2.7億元）引發爭議。對此，孫淡妃及鄭麗媛的經紀公司都緊急發出聲明，表示孫淡妃早就將禮物全數退還，鄭麗媛的車子則是委託金某買的中古車並非贈送，試圖切斷關係，但人氣仍受到影響，也因此傳出她們的感情因此生變。

不過，鄭麗媛的經紀公司接受媒體採訪時表示，鄭麗媛因13日正在外地拍攝電視劇不在首爾，而沒有出席婚禮，但對於與孫淡妃的關係經紀公司則避而不談，再度引發外界聯想。