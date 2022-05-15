經過多日等待，俄羅斯軍隊終於同意放行，一群載著烏克蘭馬立波（Mariupol）難民的車隊今天抵達由烏國控制的札波羅熱市（Zaporizhzhia）。

路透社報導，馬立波目前大部分被俄羅斯控制，且在80天的戰爭中多被夷為平地。烏克蘭當局兩個多月來陸續將平民百姓撤出馬立波。

難民們首先要離開馬立波，接著設法沿著亞速海岸西行前往80公里外的伯德揚斯克（Berdyansk）等地，最後再搭車轉往西北方200公里的札波羅熱。

74歲退休人士巴羅夫（Nikolai Pavlov）表示，他的公寓毀了之後，他在地下室生活了一個月。一名親戚利用「秘密路線」讓他離開馬立波並前往伯德揚斯克。

在車隊摸黑抵達札波羅熱後，巴羅夫說：「我們真的很險，我們當中有許多長者…這趟行程真是艱困，但很值得。」

馬立波市長的一名幕僚稍早表示，車隊數量在500輛到1000輛之間，這是自俄羅斯2月24日入侵以來，馬立波最大規模的單一撤離行動。

63歲的佩欽科（Iryna Petrenko）表示，她最初留下來照顧92歲老母親，後來母親過世了。「我們將她葬在她的屋旁，因為已經沒有地方可以再安葬死者了。」佩欽科說，有段時間俄羅斯當局不准大量的汽車離開。

在長時間戰鬥後，港市馬立波目前只有亞述鋼鐵廠（Azovstal steel works）仍在烏克蘭軍隊手中。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110515